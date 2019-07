Le sens de circulation va changer rue Notre-​​Dame

Lors du dernier «City Breakfast» avant les vacances, la Ville de Luxembourg a présenté, ce mercredi matin, une nouvelle réorganisation de la circulation en centre-ville. Celle-ci s’inscrit, encore une fois, à partir du dimanche 4 août, dans le cadre du chantier du tram.

Pour celles et ceux qui fréquentent régulièrement les rues de la capitale au volant de leur véhicule, la rue Notre-Dame sera désormais accessible par la rue Chimay. La rue Philippe II vous dirigera uniquement vers le boulevard Roosevelt, et changement important, le sens unique de la rue Notre-Dame sera inversé. Attention, donc, si vous cherchez à aller vers le parking du Knuedler, dont l'entrée se trouve rue Notre-Dame. Bonne nouvelle pour les cyclistes, une piste cyclable va voir le jour, à contresens, entre la rue Philippe II, et la rue Chimay.

Améliorer la signalisation du parking Hamilius-Aldringen

«Se garer en surface rue Notre-Dame pour les véhicules individuels ne sera plus possible», a précisé Patrick Goldschmidt, échevin de la mobilité à la Ville de Luxembourg. Du côté des commerces, ce sera réservé aux taxis et de l’autre côté, ce sera pour les véhicules de livraison».

L’occasion de rappeler qu’il reste de très nombreuses places de parking dans les souterrains aux alentours. «Nous recommandons aux visiteurs d’utiliser le parking Hamilius-Aldringen», a rappelé Patrick Goldschmit. «On doit améliorer sa signalisation, car les gens n’ont pas encore le réflexe d’y aller et le taux d’occupation est actuellement en dessous de 50%. On ne veut pas bannir les voitures de la ville, mais si vous venez travailler tous les matins dans le centre pour déposer votre voiture dans un parking, toute la journée, je vous recommande tout de même le vélo et le bus, durant encore une bonne année».

L'échevin Patrick Goldschmit au micro «L'essentiel Radio» de Frédéric Lambert:

(Frédéric Lambert/L’essentiel )