Un renard argenté aperçu à Niederanven

Il n’est pas rare de croiser des renards dans nos forêts, voire dans nos jardins, mais ils sont en général d’un roux flamboyant. Celui photographié il y a quelques jours à Niederanven est un renard argenté qui ne se promène normalement que dans l’est de l’Europe. Il y est d’ailleurs très demandé pour sa fourrure.

Ce qui fait dire à l’Administration de la nature et des forêts que l’animal a sans doute été élevé en captivité – il semblait docile – et qu’il s’est échappé ou qu’il a été abandonné en pleine nature. Elle rappelle que détenir des animaux sauvages et les abandonner sont interdits par la loi luxembourgeoise.

C’est la raison pour laquelle l’Administration lance un appel à témoins pour recueillir des informations permettant de retrouver la trace de l’animal (infractions@anf.etat.lu). Elle avertit la population qu'elle ne doit ni toucher ni nourrir le renard.

