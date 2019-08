L'ADEM en retard pour certaines indemnités

Lorsqu'un salarié est reclassé en interne dans une entreprise, il perçoit des indemnités compensatoires de la part de l'ADEM. Or certains salariés peuvent constater un retard de paiement de ces indemnités. Il existe deux procédures de paiement: il y a d'une part, le paiement d'indemnité compensatoire dans les dossiers de reclassement, dont la procédure a été enclenchée avant le 1er janvier 2016 et pour lesquels il n'y a pas de retard; et d'autre part, les dossiers ouverts après le 1er janvier 2016, date de la nouvelle loi.

«La mise en place du nouveau système de paiement de l'indemnité compensatoire engendre des décalages, notamment au début de l'indemnisation. Ces décalages sont dus aux nombreux délais légaux et aux différents acteurs qui interviennent dans le processus», explique Dan Kersch (LSAP), le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, en réponse à une question du député Mars Di Bartolomeo (LSAP). Ce système engendre un délai de paiement qui peut varier entre deux et trois mois, quand le dossier est complet.

Des avances mensuelles versées par l'ADEM

«Consciente des conséquences de ces retards pour les bénéficiaires, l’ADEM a mis en place un système d’avances mensuelles depuis mars 2017», ajoute le ministre. Le paiement de ces avances permet aux bénéficiaires de percevoir une avance sur le montant qui leur est dû pour les premiers mois. Cela jusqu'à ce que le calcul du montant de l'indemnité soit mis en place et permette un paiement systématique.

En juin dernier, 4 497 personnes avaient perçu une indemnité compensatoire et 118 une avance mensuelle. Au total, 2 082 dossiers relèvent de l'ancienne législation et 2 415 de la nouvelle.

(mme/L'essentiel)