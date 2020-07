La rue du Fossé réservée aux piétons

Permettant de rejoindre la rue Notre-Dame à la Grand-Rue, la rue du Fossé est une des rues principales du centre de Luxembourg-Ville. Et d'ici quelques jours, les voitures ne pourront plus y circuler. Les instances communales de la capitale ont en effet annoncé lors du dernier city-breakfast de la saison, la semaine dernière, que la rue du Fossé à Luxembourg-Ville deviendra piétonne du vendredi 31 juillet au dimanche 31 août 2020. Plutôt que de prendre une minute pour parcourir les 200 m en voiture, le même trajet nécessitera désormais trois minutes à pied. De quoi profiter pleinement des terrasses situées non loin de la place Guillaume. Et rassurer les vélos de plus en plus nombreux à y circuler.

«On ne pourra donc plus passer avec notre voiture?», nous a demandé une passante qui vit depuis longtemps dans le quartier du centre-ville. «Alors on va devoir faire un grand grand tour pour passer ici en ville? Cela, ce n'est pas tellement évident. Ce n'est pas terrible comme idée de la part de la ville. C'est bien pour se promener, mais comment rentrer par ici avec la voiture? Un mois, dans ces conditions, pour moi, c'est trop. J'habite ici en ville et j'ai besoin de ma voiture lorsque je me gare devant ma porte pour y déposer mes courses. Dès le 31 juillet, je vais donc devoir faire un grand tour... Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ont-ils pris ce genre de décision?».

Quelques mètres plus loin, non loin de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, le son de cloche est totalement différent chez un autre passant qui n'hésite pas à saluer cette nouvelle mesure décidée par la ville de Luxembourg. «Je passe très souvent par la rue du Fossé, à pied, et je trouve ça très intéressant que les véhicules ne puissent plus y passer. Si cette mesure pouvait durer plus d'un mois, ce serait même préférable. C'est vraiment une bonne chose et sincèrement pour les gens qui habitent dans le quartier, je crois qu'il existe d'autres solutions».

(fl/L'essentiel)