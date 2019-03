Et si le sens de la voie de bus s'adaptait au trafic?

Alors que l'extension du tram se poursuit, le gouvernement réfléchit à d'autres moyens de faciliter la circulation des transports en commun, et notamment des bus. Deux points névralgiques posent problème en heure de pointe à l'intérieur et autour de la capitale: la N11 entre la capitale et Echternach, et la côte d'Eich entre la place Dargent et le boulevard Royal.

Interrogé dans une question parlementaire, le ministre des Travaux publics, François Bausch, a confirmé la mise en place d'un couloir de bus directionnel à ces deux endroits, avec un fonctionnement tout nouveau au Luxembourg. L'objectif? Faire sortir les bus des embouteillages.

Le matin dans un sens, le soir dans l'autre

Entre Gonderange et Waldhaff sur la N11, la nouvelle voie pourra ainsi être affectée à un sens de circulation ou à l'autre, selon le trafic. Le matin, les bus emprunteront le nouveau couloir en direction de Luxembourg-Ville, et le soir en direction de Junglinster. «Cela devrait permettre de résorber les retards de 6 à 15 minutes constatés jusqu'ici», précise le ministre.

Un projet similaire devrait voir le jour sur la N7, à hauteur de la côte d'Eich, dans la capitale, avec des contraintes propres au milieu urbain (accès des riverains, sécurité des piétons et cyclistes, stationnement). «Une étude de faisabilité a été lancée», indique François Bausch.

De là a généraliser ce type de projet à d'autre routes, le ministre reste prudent. «Il s'agit de projets pilotes. Il convient en premier lieu d'attendre et d'analyser les résultats».

