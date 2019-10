«On est écoutés, mais on ne pèse pas encore assez»

L'essentiel: Comment s'est passée cette session inaugurale?

Alec Hansen, président du Parlement des jeunes (PJ): Très bien. On était une soixantaine, de tous âges, de tout le Luxembourg et avec des backgrounds sociaux très différents. Ce qui fait que beaucoup d'opinions sont représentées, ce qui permettra au PJ d'avoir de la diversité.

Quels seront les objectifs du PJ cette année?

On a envie de travailler sur le suivi politique de nos résolutions, mais aussi sur le suivi auprès des organismes non-politiques, comme la Chambre des salariés, par exemple. Un autre thème sera de nous faire davantage connaitre au Luxembourg et auprès des jeunes et élèves du pays. On est la voix des jeunes, on veut les intégrer plus dans nos décisions et leur demander leur avis pour élaborer nos résolutions.

Comment allez-vous être à l'écoute de ces jeunes?

On va essayer de construire une présence sur les réseaux sociaux plus importante que les années précédentes, organiser des tables rondes dans les écoles pour recueillir ces opinons. Et chaque membre du PJ pourra aussi faire le travail dans sa classe, auprès de ses camarades.

Vos résolutions ont un impact, au niveau politique?

On a une voix, mais on ne change pas encore assez les choses. On est entendus, mais on ne pèse pas assez, on ne suscite pas les choses. On va essayer d'avoir plus de poids et provoquer plus de changements.

Comment?

On représente davantage d'opinions, ce qui nous permet d'avoir plus de poids. On se base sur tous les jeunes du Luxembourg. Et on va aussi se servir de la coopération avec les autres organisations. Par exemple, on aura plus de poids si on s'associe à la Chambre des salariés. On sera deux organisations qui demandent la même chose.

Quels seront les thèmes importants, cette année?

Cela dépend toujours des commissions, des sujets que les jeunes parlementaires veulent traiter. Mais on va vraiment se baser sur des faits d'actualité, traiter des thèmes sur lesquels le Luxembourg peut changer les choses. On va aussi travailler sur les sujets qui comptent pour les jeunes, comme le droit de vote à 16 ans. Les autres thèmes, ce sera en fonction du travail en commission.

(Recueilli par Jérôme Wiss/L'essentiel)