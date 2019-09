La craie et les cahiers, un lointain souvenir?

Qui se rappelle le tableau noir sur lequel on écrivait à la craie? À l'International School du Lënster Lycée à Junglinster, cette époque est bien révolue. Il n'y a plus qu'iPad et tableaux interactifs. Dans la classe de Rosie Ferrandon, professeur de français, les élèves font leurs devoirs sur leur tablette, qui leur sert de support pour leurs livres.

Une manière plus moderne d'évaluer les compétences des élèves. Des tests, des exercices ou des questionnaires sont possibles sur des applications. Mathematic, eFrançais, vieso.lu comptent parmi les applications utilisées par les professeurs au Luxembourg.

Garder un contrôle

Toutes sortes d'applications sont disponibles et ne sont pas toutes pédagogiques. Les professeurs se doivent de garder un contrôle sur le travail de l'enfant. «On a accès à un écran où on peut voir, en temps réel, ce qu'ils sont en train de faire» et suivre l'avancement des élèves.

Ces nouveaux outils développent aussi un nouveau moyen de communication: «Les élèves les plus timides, qui n'osent pas parler en public, peuvent appuyer sur un bouton pour dire quand ils ont besoin d'aide». La tablette les suit jusqu'à la maison. Le nouvel outil pédagogique profite aussi aux parents. En cas d'absence de l'élève en cours, ils sont mis au courant via la plateforme, disponible aussi à la maison.

La technologie est une priorité L'usage des technologies à l'école est devenu une priorité de l'éducation au Luxembourg. «Tout ce qui se faisait sur papier doit être maintenant sur le digital», justifie Filipe Lima, du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (Script). Si les élèves sont convaincus, reste à persuader les professeurs, qui tardent encore à s'y atteler.

