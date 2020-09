Seuls 76% des ados sont très satisfaits de leur vie

Les enfants les plus heureux habitent aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège selon le classement établi par l'Unicef, compilant les données de 41 pays de l'OCDE. La France se classe 7e, la Belgique 8e et l'Allemagne 14e, juste derrière le Luxembourg, 13e. Si le Grand-Duché se développe dans un contexte économique plutôt prospère, 22,7% des enfants vivaient dans la pauvreté en 2018, soit un peu plus que la moyenne des pays étudiés (20%).

Le point fort du Grand-Duché? La santé physique de ses enfants: le taux de mortalité infantile y est le plus faible (0,36‰ entre 5 et 14 ans) et seuls 26% des enfants sont en surpoids contre 42% aux États-Unis ou 30% en France. Ça n'empêche pas 33% des 11-15 ans de se trouver trop gros et 17% de se trouver trop maigres.

Compétences scolaires non maîtrisées

Le bien-être mental des jeunes Luxembourgeois est en revanche plutôt faible par rapport à ceux des autres pays. Seulement 76% des ados de 15 ans se disent très satisfaits de leur vie contre 80% des ados français et 90% des ados néerlandais. Le taux de suicide des 15-19 ans est d'ailleurs plus élevé au Luxembourg (6 pour 100 000) qu'en France (3,4) et aux Pays-Bas (4,8).

Là où le Luxembourg pèche vraiment, c'est en ce qui concerne les compétences scolaires: selon l'Unicef, 44% des ados de 15 ans du Grand-Duché ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture et en mathématiques, loin derrière les Estoniens (21%), les Allemands (27%), les Belges (31%) et les Français (37%). Les ados luxembourgeois sont en revanche dans la moyenne en ce qui concerne leurs compétences sociales: 75% des jeunes se font facilement des amis (contre 81% des Français, 79% des Belges et 72% des Allemands).

(mc/L'essentiel)