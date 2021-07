À 84 ans, il sort 40 tonnes de tabac du Luxembourg

Un homme de 84 ans originaire du sud du Bade-Wurtemberg aurait fait passer 40 tonnes de tabac du Grand-Duché via l'Allemagne vers la Grande-Bretagne et l'Irlande, ont annoncé vendredi la justice allemande et la douane, confirmant une information du «Süddeutsche Zeitung». Rien qu'en Allemagne, la fraude fiscale est estimée à 2,8 millions d'euros. La somme serait encore plus élevée en Grande-Bretagne, d'après l'article.

La contrebande a été rendue possible par un étiquetage falsifié et la dissimulation des cartouches de tabac derrière d'autres marchandises. L'homme de 84 ans aurait lui-même acheté les produits au Luxembourg et se serait chargé de la logistique grâce à plusieurs connaissances dans l'entreprise de transport.

En 2020, le contrebandier présumé avait déjà été interpelé en France avec 800 kilos de tabac. 16 000 euros en espèce ont été trouvés lors de la perquisition qui a suivi. L'homme est actuellement sous le coup d'une enquête pour évasion fiscale.

(L'essentiel)