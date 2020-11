Souvenez-vous, il y a quelques semaines, L'essentiel brossait le portrait de Liz Breuer, 24 ans, Luxembourgeoise installée à New York. Quelques heures après la victoire de Joe Biden à l'élection américaine, nous avons sollicité à nouveau la jeune femme qui a ouvert sa propre agence de marketing, New Normal Bureau, qui soutient les marques durables. Que représente pour elle, étrangère et entrepreneuse, le retour des démocrates à la Maison-Blanche et la défaite de Donald Trump? «Le soulagement!», répond-elle sans attendre.

Les défis étaient grands, selon elle, derrière cette élection. «L'enjeu était plus fort qu'un nom sur un bulletin de vote», glisse Liz, qui énumère «le changement climatique, l'accès aux soins de santé, les droits des femmes, les droits des LGBTQ+, l'immigration...». Elle le concède, «Biden n'est pas le candidat idéal pour le progressisme dont cette nation a besoin, mais c'est un pas dans la bonne direction».

«L'administration Biden sera tenue responsable»

Comme l'a laissé entendre Biden dans ses premiers discours, la Luxembourgeoise espère que les Américains sauront mettre de côté les différences et la haine qui ont creusé un fossé et divisé le pays. Mais pour elle qui en a fait une cause quotidienne personnelle et professionnelle, l'un des principaux combats à l'échelle nationale doit être la lutte contre le changement climatique. «Joe Biden a présenté un programme ambitieux, avec le retour dans l'accord de Paris et un Green New Deal qui permettra de créer des emplois verts et soutenir les communautés défavorisées... Il faut que les États-Unis stimulent leur économie de façon durable pour nous et les générations futures».

Une vision trop idéaliste? Pas pour Liz Breuer. «L'administration Biden sera tenue responsable, ce vote doit enclencher un mouvement, pas simplement un moment. Je suis enthousiaste».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)