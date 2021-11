Utilisons-​​nous comme il faut les antibiotiques?

33 000 personnes meurent chaque année en Europe, emportées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Une résistance due à une utilisation non appropriée de ces substances. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion d'une journée européenne consacrée à la question, les ministres de la Santé mais aussi de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ont renouvelé leur campagne «Les antibiotiques. Tirons la sonnette d’alarme».

La consommation luxembourgeoise d'antibiotiques s'élève à 14,8 DDD* en 2020, dans la moyenne européenne (15). Un léger recul par rapport à 2019 (16,1). «Si la consommation en médecine humaine a diminué par rapport à 2019 suite aux différentes mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19, réduire l’utilisation inappropriée des antibiotiques reste un enjeu majeur de santé publique sur lequel nous souhaitons, cette année encore, vous sensibiliser», a précisé Paulette Lenert.

Les plus gros consommateurs européens sont les Chypriotes et les Grecs (plus de 26 DDD) et les moins «gourmands» sont l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, la Slovénie et l'Allemagne (entre 7 et 9 DDD). La France en consomme 18,7, la Belgique 15,3.

Un des plus petits consommateurs en santé animale

Les antibiotiques sont évidemment utilisés par les hommes mais également par les animaux. Romain Schneider, s'il se félicite que le Luxembourg soit l'un des plus petits consommateurs d'antibiotiques en santé animale, relève que «l'usage raisonné et éclairé d’antibiotiques adéquats est crucial pour tout éleveur, agriculteur et propriétaire d’animaux de compagnie soucieux de la santé et du bien-être de ses animaux».

Et d'insister qu'«afin d’éviter tout mésusage, il est impératif de demander conseil à un vétérinaire avant de donner des antibiotiques à son animal». Le ministre rappelle que depuis 2006 il est interdit d'administrer des antibiotiques comme facteurs de croissance dans les aliments pour animaux.

*Defined Daily Dose ou Dose définie journalière (DDJ)

(mc/L'essentiel)