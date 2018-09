Un jeune cuisinier du Luxembourg distingué

Chef de partie au restaurant Wax, à Pétange, Melrick Pallant, jeune Français de 22 ans, a remporté la troisième édition de l'International Black Garlic Cooking Grand Prix au Japon qui réunissait huit participants. L'objectif était de préparer un plat pour six personnes à base d'ail noir.

Sa recette «copeaux de marbré de foie gras, crumble, fraises et rhubarbe» a fait sensation et obtenu les faveurs du jury. «Je suis vraiment très fier. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, même si je suis encore jeune dans le métier», a confié le jeune homme à «L'essentiel».

La fierté de Renato Favaro

Le jeune homme avait été sélectionné parmi six candidats par l'association Euro-Toques Luxembourg, présidée par le chef étoilé Renato Favaro, ambassadeur de l'ail noir d'Aomori. Le chef étoilé auquel d'ailleurs Melrick Pallant rend hommage: «Il œuvre depuis longtemps pour que les jeunes puissent s'exprimer dans la cuisine au Luxembourg. En plus, il m'a accompagné au Japon et m'a beaucoup soutenu durant la compétition».

De son côté Renato Favaro avoue sa fierté: «Je suis très heureux que tous les efforts que l'on a faits soient récompensés. Melrick est au Luxembourg depuis deux ans. Il est passionné, motivé, tous les ingrédients pour être un futur bon chef».

