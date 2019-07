La première foire du chanvre bat son plein

Plusieurs centaines de curieux arpentent le hall Fondouq à Dudelange à la découverte des différentes utilisations du chanvre. Parmi eux Jamie et Bilel, 22 et 27 ans d’Esch-sur-Alzette. «C’est quelque chose de nouveau au Luxembourg, on s’est dit que ça pouvait être intéressant notamment pour avoir des informations pratiques plutôt que d’écouter les rumeurs. Au moins ici on a les réponses», explique la jeune fille. Elle confie avoir déjà en sa possession des crèmes hydratantes et des sacs à base de chanvre. «C’est quelque chose qui commence à se développer au Luxembourg» ajoute Bilel.

Dimanche aussi



HempExpo continue ce samedi jusqu'à 20h pour l'exposition, 1h pour les animations et dimanche dès 11h au hall Fondouq à Dudelange.

Sur les plus de 45 stands, les visiteurs peuvent trouver des fleurs de chanvre, des huiles de massage, des crèmes hydratantes, mais aussi des confiseries aromatisées comme des barbes à papa, du pop-corn. Une diversité importante pour les organisateurs qui misent également sur la prévention. «Cet événement à pour but d’informer le public et sortir de la stigmatisation de la plante. Le chanvre n’a pas qu’un côté récréatif», détaille Dominico Laporta.

«On s'intéresse aux vertus thérapeutiques»

Les exposants sont ravis de cette initiative. «Il y a encore beaucoup de préjugés en Europe» confie l’un d’entre eux. Benjamin, d’Oxygen, ajoute tout de même que «c’est un bon début. Peut-être que d’ici quelques temps le chanvre sera complètement entré dans les mœurs».

Paula, Ennio et leur fille Lisa sont venus de Bascharage par curiosité. «On s’intéresse aux vertus thérapeutiques de la plante et on venu voir ce qu’on pouvait trouver», présente Paula. Sa fille faisant des études de médecine, elle est persuadée qu’elle sera confrontée aux vertus du chanvre dans son avenir professionnel. Benjamin et Jonathan n’ont pas hésité à faire plus de 100 km depuis Sarreguemines, en Moselle, pour se rendre à ce salon.

Parmi les curieux figurent également des professionnels du milieu comme Stéphane, de Metz, qui est à la recherche de grossistes pour son affaire. Il vend en ligne des fleurs, du hachich mais aussi de l’huile.

