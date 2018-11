Le Luxembourg plutôt bien vu par les expatriés

Les Luxembourgeois seraient, pour la plupart, bienveillants envers les travailleurs qualifiés résidant dans le pays. C'est ce qui ressort de l'étude «Expat City Ranking 2018», réalisée par la société munichoise Inter-Nations. Au total, 69% des personnes interrogées estiment que les habitants du Grand-Duché sont généralement bienveillants envers les étrangers.

Méthodologie



Pour réaliser son enquête, l'entreprise munichoise Inter-Nations a fait appel à 18 000 expatriés, des travailleurs hautement qualifiés travaillant en dehors de leur pays d'origine. Une centaine de réponses provenaient du Luxembourg.

En termes de convivialité, le Luxembourg occupe la 40ème place sur un total de 68 pays étudiés et sa capitale se situe également dans la moyenne (36e sur 72 villes), devançant très nettement la «capitale bougonne» qu'est Vienne (65ème dans le classement). Selon Inter-Nations, Riyad, Stockholm et Stuttgart seraient les villes qui réservent l'accueil le plus glacial aux étrangers.

«Sûr, calme et carré»

Un tiers des expatriés trouvent qu'il est difficile de se faire de nouveaux amis au Luxembourg. «Les locaux sont sympathiques, mais pas assez accessibles pour tisser des liens amicaux plus étroits», déclare un résident canadien. Un autre expatrié admire le Luxembourg pour la «propreté de ses rues» et les nombreux espaces verts. «C'est sûr, calme et carré», résume un Grec installé au Grand-Duché. La situation centrale du pays, avec de bonnes liaisons aériennes, ainsi que le côté convivial pour les familles, sont également très appréciés.

D'un autre côté, la communauté internationale accorde des notes extrêmement négatives pour les prix élevés de l'immobilier et le «mauvais temps». De plus, certains nouveaux arrivants semblent s'ennuyer. Un Canadien se plaint du manque d'activité culturelle dans la capitale: «Il n'y a pas grand-chose à faire pour une ville aussi chère».

La meilleure note a été attribuée dans la catégorie «sécurité de l'emploi». Au Luxembourg, 76% de la main-d’œuvre qualifiée venue de l'étranger n'a pas de souci à se faire pour son poste, contre 59% au niveau mondial. En outre, neuf expatriés sur dix ont une vision très positive de la situation économique au Luxembourg. Selon l'étude, Taipei, Singapour et Manama seraient les villes les plus convoitées par les expatriés. En ce qui concerne les pays, le Bahreïn, Taïwan et l'Équateur arrivent en tête. Le Luxembourg occupe la 15ème place, derrière le Vietnam et devant les Pays-Bas.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)