Des moins de 65 ans invités d'ici deux semaines

«L'essentiel» Le Luxembourg est-il en retard dans sa vaccination?

Les vaccins arrivent peu à peu



Avant une livraison jeudi par Astra-Zeneca le Luxembourg avait reçu de quoi vacciner 23 800 personnes (47 600 doses). Les hôpitaux ont reçu de quoi vacciner 7 400 personnes. 20 000 personnes ont déjà reçu la première dose, 6 300 les deux. Les deuxièmes doses sont stockées quatre semaines, sauf pour Astra-Zeneca, dix semaines.



Le Grand-Duché a pour l’heure reçu 38 600 doses de Pfizer, 3 600 doses de Moderna et 7 200 doses d’Astra Zeneca. Si des inconnues demeurent, il est prévu que fin mars le pays ait reçu 140 000 doses, de quoi vacciner 70 000 personnes. Après ceux du Limpertsberg (28 décembre) et de Belval (15 février) les centres de vaccination d’Ettelbruck et Mondorf ouvriront le 25 février à 8h et 13h.



Luc Feller: Pas par rapport à sa stratégie. En chiffres absolu, on peut se dire qu’il l’est par rapport à d’autres pays. Mais dans certains, ils ne mettent pas de côté la deuxième dose. Ils s’exposent à des problèmes, liés aux retards de livraisons. Certains en ont déjà eu. Je ne tiens pas à dire aux gens qu’ils ne pourront pas avoir la deuxième dose. Si on savait avec certitude qu’on aurait telle quantité de vaccin dans cinq ou six mois, on pourrait faire de la gestion des risques. Mais c’est impossible.

Les fabricants répondent-ils aux attentes?

On a reçu un calendrier en décembre pour fin mars avec 80 000 doses de Pfizer d’ici fin mars. Cela nous a déçus par rapport à ce qu’on attendait par rapport aux allocations promises à la Commission européenne. Mais on connait les problèmes de capacité de production, de livraison... C’est moins que négocié, mais Pfizer tient ses promesses de décembre. Moderna espère pouvoir tenir les quantités prévues pour le premier trimestre, mais sans savoir quand. Astra Zeneca, c’est aussi compliqué en terme de prévisibilité des quantités de doses et de date de livraison, mais ils ont revu à la hausse la quantité promise pour la fin mars pour atteindre 57 000.

L’ironie est qu’on se satisfait finalement d’obtenir moins que ce qui avait été négocié…

C’est psychologique. On est contents de tout ce que l’on obtient. On met tout en place pour accroître la capacité de vaccination. Mais on ne peut pas changer le rythme de production.

AstraZeneca n’est pas conseillé au Luxembourg au-delà de 65 ans…

C’est lié aux données fournies à l’Agence européenne des médicaments. Mais cela peut changer si davantage sont fournies. On parle du taux d’efficacité du vaccin d’Astra-Zeneca, inférieur aux autres (NDLR: face au variant sud-africain), mais il faut aussi considérer la capacité d’éviter des formes graves et longues de la maladie. Et c’est bien la priorité. Eviter une évolution qui conduise vers les hôpitaux.

La stratégie va donc être ajustée…

La stratégie prévoit une phase 2 pour les plus de 75 ans et hautement vulnérables. Mais elle doit pouvoir s’adapter aux caractéristiques des vaccins. Nous avons encore quelques personnes de la première phase à inviter. Nous allons lancer en fin de semaine les premières invitations pour les plus de 75 ans et les plus vulnérables (vaccinés avec Pfizer et Moderna), et endéans une quinzaine de jours les premiers moins de 65 ans (phase 3) seront invités pour tenir compte de la spécificité du vaccin d’Astra-Zeneca. Le but n’est pas de stocker des vaccins.

Qu’en est-il des variants?

Pour le moment, les trois vaccins sont efficaces par rapport aux variants présents au Luxembourg. Mais à l’avenir, on ne sait jamais. La nature d’un virus est qu’il est en mutation constante. Chaque semaine, il y a de nouvelles mutations, de nouvelles formes.

Et si les vaccins n’étaient plus efficaces?

Ce serait aux fabricants de réagir. On reviendrait un peu à la case départ. Les gestes barrière sont de toute façon nécessaires tant que l’on n’a pas de vaccin efficace et un pourcentage suffisant de la population vaccinée.

Êtes-vous satisfaits des retours aux invitations?

Il y a des secteurs où l’adhésion est très bonne. Comme chez les médecins et assistants (66%), les professionnels et personnels dans les hôpitaux, les résidents de structures d’hébergement pour personnes âgées (88%). Le taux est inférieur dans le secteur de l’aide et de soins. C’est un constat.

Peut-on imaginer quand 50%, 60 ou 70% de la population seront vaccinés?

C’est impossible pour le moment. Nous n’avons pas assez de prévisibilité sur les livraisons.

(L'essentiel)