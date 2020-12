Se faire tester pour pouvoir célébrer la fin d'année?

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Même si le nombre d'invités est limité à deux personnes en plus du foyer, certains vont se retrouver comme chaque année, mais avec une nouveauté: un test Covid négatif. Selon notre sondage, sur plus de 6 100 lecteurs, 326 personnes (soit 5%) souhaitent un test obligatoire pour toute la famille avant les fêtes. Pour Alexandros, le test s'avère être une sécurité nécessaire.

«J'essaie de me faire tester toutes les trois semaines, c'est important pour moi, tout le monde dans ma famille se fera tester». Lisa, au contraire, ne considère pas le test comme rassurant. «Je vais fêter Noël avec mes proches que je vois tout le temps, donc je ne vais pas me faire tester. Le test ne sert pas à grand-chose car si on le fait et qu'après on fait une dernière course, on prend un nouveau risque.» De son côté, Laura ne compte se faire tester «que si elle a des symptômes».

«Je resterai seul»

Franck, qui est un habitué des tests en étant commerçant, préfère s'exclure de la fête cette année. «Je resterai seul et vu les restrictions, on va éviter le risque. J'ai des parents de 70 ans passés, qui sont à risque, je veux éviter de poser problème. C'est un mal pour un bien. Et même si je me teste, on ne sait jamais».

Même si certains veulent se protéger en faisant le tests avant les retrouvailles, pas question d'oublier les gestes barrières. «L’idée n’est pas de profiter du test à large échelle pour pouvoir multiplier ses contacts ou partir en vacances», a indiqué le ministère de la Santé à L'essentiel.

(mm/sl/L'essentiel)