Une société pyramidale a tenté de vous arnaquer

C'est une de nos internautes qui nous a mis la puce à l'oreille en nous suggérant un reportage de la RTBF diffusé, ce mercredi 6 novembre, dans l'émission «On n'est pas des pigeons!». Dans cette émission qui dénonce régulièrement de multiples arnaques, une séquence a été tournée du côté de Diekirch, au nord du Luxembourg, où se déroule «une présentation d'affaires dans une école», indique la télévision publique belge francophone.

On y voit un «top leader français» raconter comment la société pyramidale Global Intergold «va changer nos vies». «Je gagne de l'argent, même quand je dors», ose-t-il même au micro lorsqu'il entame sa présentation avant d'ajouter: «Je n'ai pas besoin de diplôme pour gagner 10 fois plus que mon frère qui a un diplôme.» «Face à des personnes désarmées et tentées par le rêve qu'on leur propose», il explique un programme d'investissement qui propose «des rendements extraordinaires». Allant même jusqu'à garantir «contractuellement» «12% par an sur les titres». «Ce qui est impossible en garantie...», confirme un spécialiste interrogé par la RTBF.

«Pour gagner de l'argent, il faut trouver des amis», explique le journaliste, repris de volée par un leader belge qui lui suggère même «de travailler vite pour avoir la même chose» et «aller vite, c'est recruter et intéresser des personnes». Son objectif est simple: inviter une personne à en recruter trois autres qui payeront la même somme que lui. Et ainsi de suite, à l'infini... «Et les derniers arrivants (de la pyramide), quand la musique s'arrête, se retrouvent les mains vides...», conclut un spécialiste face à la caméra. C'est illégal et la société soi-disant basée à Londres est déjà placée sur liste-noire aux Philippines, à Singapour, à Malte ou encore en Suisse. Le jour de la diffusion de son reportage, la RTBF a confirmé que Global Intergold sévissait encore fin octobre 2019. Vous voilà prévenus...

