Elle vole 4 GSM, 10 sacs... et 3 poussettes

Quatre GSM, une dizaine de sacs, un skate-board et… trois poussettes: cette policière a réussi à dérober un joli butin à la Schueberfouer, en une seule après-midi. Tous les objets ont bien sûr été restitués à leur propriétaire puisqu'il s'agissait d'une opération de la police grand-ducale visant à appeler les visiteurs à davantage de vigilance.

«Ce qui m’a frappé c’est la facilité avec laquelle je me suis emparée des choses», raconte Carine Merens, porte-parole de la police grand-ducale qui a réalisé cette caméra cachée. «Il y a énormément de sacs qui traînent, qui sont ouverts, des GSM et des portefeuilles dans les poches arrières, c’est très simple de s’en saisir». L’an passé, une quarantaine de vols ont été déclarés à la Schueberfouer.

En quelques heures, la vidéo a déjà été vue plus de 36 000 fois, partagée plus de 900 fois et suscité plus de 150 commentaires. «On a voulu être plus percutant pour que le message passe mieux, il faut aujourd’hui davantage utiliser les médias et notamment les réseaux sociaux pour faire circuler l’information».

(mc/L'essentiel)