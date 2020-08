Salmonelle suspectée dans des barres de céréales

Commercialisées dans différents points de vente au Luxembourg, les barres de céréales Fruit & Nut Bars - Brazil & Sultana (with peanuts and almonds) - emballage: individuel ou multipack (3x) de la marque Eat Natural et Natural Bar Fruit & nut de la marque Hema font l'objet d'un rappel, en raison de la présence possible de salmonelles, indique le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

Pour le premier produit cité, les lots concernés sont ceux dont la date de durabilité minimale (DDM) est comprise entre août 2020 et juin 2021. Pour le second (Natural Bar Fruit & nut de la marque Hema), l'ensemble des lots est concerné.

Les salmonelles peuvent causer différents symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin.

(L'essentiel)