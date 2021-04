Ces lycéens veulent vous aider à allumer le feu

«On voulait favoriser l'upcycling. Il y a trop de déchets, partout dans le monde. On a donc cherché un projet avec des matériaux recyclés, pour donner un dernier usage à ces déchets». Claudia, avec ses camarades de classe Noé, Samuele et Aleksandar a lancé le projet «Kaboom». Pour ce faire, les quatre élèves en 2GCG1 du lycée technique de Bonnevoie, ont créé une minientreprise.

«On a eu l'idée en octobre et on a démarré la vente en mars», se rappelle Claudia. Entre-temps, les quatre lycéens âgés de 17 à 21 ans ont monté la minientreprise de A à Z. «Nous avons construit les dossiers avec des descriptifs du projet, pris des contacts avec des fournisseurs, étudié le marché... Nous avons beaucoup appris en faisant tout ça», explique la jeune femme.

Pour fabriquer les allume-feux, il a d'abord fallu trouver les matériaux. Les objets, à utiliser pour le barbecue ou la cheminée, sont réalisés à base de cire et de sciure, et de boîtes d'œufs. Samuele a récupéré la sciure auprès de sa famille, Noé a collecté les boîtes d'œufs à la maison et le groupe a reçu 17 kilos de cire de la Superdreckskëscht. Noé s'occupe d'assembler le tout, en mettant sciure et cire dans les boîtes d'œufs, et d'entourer le tout de carton à l'effigie de monstres.

«Le problème des déchets va rester»

«Au début, on voulait décorer les allume-feux avec des têtes de politiciens, mais certains auraient pu mal prendre le fait de les brûler...», sourit Claudia. Chaque boîte de six allume-feux, nécessitant environ une heure de confection, est vendue 6 euros. Objectif des élèves: en vendre une centaine. «On les vend via notre page Facebook, notre site Internet... Et on a aussi fait une vente dans un pop-up store en Ville, le 17 mars».

Voici une vidéo de notre allume-feu entrain de brûler. Kaboom lights your fire. Vous pouvez passer votre commande en nous envoyant un message privé ici sur facebook. 1 boîte avec six allume-feux coûte 6€. Publiée par Kaboom.lu sur Dimanche 28 mars 2021

La minientreprise doit exister jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, les quatre entrepreneurs en herbe passant ensuite à la dernière année de leurs études secondaires, avec le bac en point de mire. «Mais un tel projet a aussi un futur potentiel et durable», estime Claudia. «Le problème des déchets va rester d'actualité, ce serait une bonne idée de continuer à les utiliser de cette manière».

(jw/L'essentiel)