«Aucun licenciement» à venir chez DuPont

L'usine DuPont Teijin Films et le département Hytrel de DuPont, à Contern, vont être rachetés par le groupe américain Celanese Corporation, a annoncé la direction de DuPont aux syndicats. Une nouvelle qui n'a pas manqué d'inquiéter le LCGB et l'OGBL, qui disent avoir «souligné que le maintien et la poursuite de tous les contrats de travail, ainsi que des conventions sociales, devraient être garantis».

«La direction assure qu'aucun licenciement n'aura lieu chez DuPont, ni chez Celanese Corporation», indiquent les syndicats. Qui précisent que «les sites devraient fonctionner de manière indépendante à partir du 1er octobre 2022». La direction de DuPont s'était déjà montrée rassurante, en novembre dernier, sur l'avenir de l'emploi sur son site de Contern.

Quelque 340 à 350 employés travaillent sur les deux unités vendues. Les syndicats assurent qu'ils resteront toutefois vigilants sur d'éventuelles restructurations et que les garanties de la convention collective restent en vigueur. «Personne ne perdra ses acquis sociaux», martèlent l'OGBL et le LCGB d'une seule voix.

(L'essentiel)