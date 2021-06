Dudelange se prépare à fêter l'été en musique

Avec la perspective de l'été, des initiatives vont nous permettre de sortir de la torpeur. Et de profiter à nouveau de concerts en plein air, dans le respect des mesures sanitaires. Dudelange aura ainsi droit à sa fête de la musique, du jeudi 17 au dimanche 20 juin. Tous les concerts seront gratuits, et se feront sur réservation, avec une jauge maximale de 500 personnes assises, réparties par îlots et avec distanciation.

«Nous n'aurions pas pu annoncer la programmation plus tôt, les dernières confirmations sont tombées hier. Je n'ai jamais connu autant de pression depuis le début de ma carrière» reconnaissait le programmateur John Rech, qui pouvait souffler et se réjouir.

Sur le parking du CCRD Opderschmelz, sous l'imposant château d'eau qui donne son nom aux festivités, se produiront ainsi le Français Cali, qui présentera avec son groupe son nouveau projet «Cavale», les Autrichiens Josh et Mathea, et les Allemands Lotte et Fool's Garden. Les interprètes du tube «Lemon Tree» clôtureront la FDLM. Ainsi que les groupes luxembourgeois The Tame & The Wild, TNNE, Portobello, Zero Point Five, Dëppergéisser, A-Drew, After Tank, Tuys ou la rappeuse Nicool.

Le traditionnel Zeltik, qui n'a pu se tenir comme chaque année au printemps, aura, lui, droit à sa session estivale le samedi 24 juillet, avec le folk irlandais de Hothouse Flowers et Beoga, le rock écossais de Skerryvore et le folk-punk des Luxembourgeois Schëppe Siwen.

Plusieurs concerts jazz seront également proposés cet été, avec l'Americain Kyle Eastwood, la chanteuse et trompettiste Jaimie Branch, le Belmondo Quintet, Reggie Washington ou encore le groupe luxembourgeois ROME.

L'Atelier apportera les concerts de la rappeuse allemande Nura (03/08), de Jupiter Jones (23/07) et du leader des rockeurs Die Toten Hosen, Campino, le 8 août. Enfin, la veille de la Fête nationale sera célébrée au son de Pink Floyd avec Echoes, des «public viewings» seront organisés pendant l'Euro de football et des séances de cinéma à ciel ouvert seront au programme des festivités.

(Cédric Botzung/L'essentiel)