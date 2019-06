La politique familiale du pays est encore saluée

Selon l'UNICEF, qui publie ce jeudi un nouveau rapport, la Suède, la Norvège, l'Islande, l'Estonie et le Portugal offrent les meilleures politiques favorables à la famille, parmi 31 pays d'Europe disposant de données. Le Luxembourg se classe 9e de cette étude qui s'intéresse tout particulièrement au congé parental et aux services de garde d'enfants de 0 à 6 ans. Rappelons qu'en 2017 et suite à une réforme le rendant plus attractif, 10 881 personnes (dont 4 856 papas) ont bénéficié d'un congé parental au Grand-Duché. Ils étaient près de 9 600 l'an dernier contre «seulement» 6 759 en 2016 avant la réforme.

«L'UNICEF plaide en faveur d'un congé payé d'au moins six mois pour les parents. Seulement la moitié des pays offrent aux mères au moins six mois de congé à plein salaire», glisse l'agence internationale dans un communiqué. La politique familiale luxembourgeoise permet cette «pause professionnelle» de six mois pour s'occuper de son ou ses enfants. «Nous avons besoin que les gouvernements aident à fournir aux parents le soutien dont ils ont besoin pour créer un environnement propice à l'éducation de leurs jeunes enfants», insiste la Directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore. Les dépenses pour les indemnités du congé parental luxembourgeois ont doublé, pour atteindre 166 millions d'euros en 2017.

Le Luxembourg de mieux en mieux classé?

Le rapport, qui élargit son étude à 41 pays de l'OCDE et de l'Union européenne, constate également que même lorsqu'on offre aux pères un congé payé, bon nombre d'entre eux ne le prennent pas. Ce qui n'est plus le cas au Luxembourg depuis deux ans, une proportion qui augmente même et qui pourrait faire encore grimper le Luxembourg au classement, dès l'an prochain.

D'autant que ce rapport de l'UNICEF scrute aussi «l'accès à des services de garde de qualité, adaptés à l'âge des enfants». Là encore le Luxembourg a notamment instauré, en début d'année 2019, la possibilité d’ouverture de minicrèches. Ce nouveau mode de garde est une structure pensée comme un intermédiaire entre une crèche et un assistant parental, pouvant accueillir à des horaires larges jusqu’à onze enfants de 0 à 12 ans, dont au maximum quatre bébés de moins de 1 an.

Pour être complet la Suisse, la Grèce, Chypre, le Royaume-Uni et l'Irlande se classent au dernier rang du rapport de l'UNICEF.

(nc/L'essentiel)