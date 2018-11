Un gouvernement à deux vice-​​Premiers ministres?

La composition du gouvernement se précise et les rumeurs vont bon train, à quelques heures de la présentation du programme de la coalition pour les cinq années à venir. Si la distribution des portefeuilles reste incertaine, des noms circulent avec insistance. Ainsi, selon les informations de L'essentiel, Lex Delles (DP) deviendrait ministre du Tourisme et des Classes moyennes, Claude Meisch (DP) serait à la tête d'un ministère regroupant l'Éducation nationale, l'Enseignement supérieur et la Recherche. Marc Hansen (DP) serait lui ministre de la Fonction publique. Chez les socialistes, Dan Kersch récupérerait les ministères du Travail, de l'Emploi solidaire et des Sports et Taina Bofferding serait promue ministre de l'Intérieur. Chez Déi Gréng, enfin, Claude Turmes passerait du statut de secrétaire d'État à celui de ministre en charge de l'Énergie. Par ailleurs, ce gouvernement dirigé par Xavier Bettel (DP) pourrait compter deux vices-Premiers ministres, Étienne Schneider (LSAP) et Félix Braz (Déi Gréng)

Au total, le DP devrait compter, selon le Wort, six représentants (Xavier Bettel, Claude Meisch, Corinne Cahen, Lex Delles, Pierre Gramegna et Marc Hansen). Cinq membres de Déi Gréng devraient également participer à la gestion du pays (Félix Braz, François Bausch, Sam Tanson, Carole Dieschbourg et Claude Turmes). Côté socialiste, enfin, ils sont six à être dans les starting-blocks (Étienne Schneider, Romain Schneider, Dan Kersch, Taina Bofferding, Paulette Lenert et Jean Asselborn).

Des conséquences à la Chambre

Quatorze de ces 17 personnes ont été élues lors des législatives d'octobre (seuls Marc Hansen, Taina Bofferding et Paulette Lenert ne le sont pas). Les nominations à des postes au gouvernement vont donc libérer des places de députés. Ainsi, dans le centre, les sièges Déi Gréng de François Bausch et Sam Tanson seraient repris par Carlo Back et Djuna Bernard. Pour le DP, Frank Colabianchi et Joëlle Elvinger deviendraient députés à la place de Xavier Bettel et Corinne Cahen. Enfin, pour les socialistes, Franz Fayot intégrerait le Parlement.

Dans le Sud, la nomination de Jean Asselborn et Dan Kersch permettrait à Lydia Mutsch et Yves Cruchten d'intégrer la Chambre. Au DP, Eugène Berger et Gusty Graas remplaceraient Claude Meisch et Pierre Gramegna. Et Félix Braz laisserait son mandat de député à Marc Hansen chez Déi Gréng (à ne pas confondre avec le Marc Hansen du DP). Martin Kox, mieux élu sur les listes écologistes que Marc Hansen, céderait la place à son frère Henri Kox, qui succéderait ainsi à Carole Dieschbourg comme député Déi Gréng de l'Est. Toujours dans l'Est, Carole Hartmann devrait prendre le mandat de Lex Delles. Enfin, dans le Nord, Stéphanie Empain deviendrait députée Déi Gréng à la place de Claude Turmes et la nomination de Romain Schneider permettrait à Claude Haagen, président du LSAP, de rentrer à la Chambre.

(gp/jw/L'essentiel)