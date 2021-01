L'éditeur Manuel Schortgen est mort après un accident

Le directeur général des éditions Schortgen, Manuel Schortgen, est mort jeudi après plusieurs jours dans le coma, a indiqué sa famille dans un communiqué publié vendredi et adressé aux «auteur(e)s, libraires et ami(e)s du livre». Le message indique qu'il avait subi un «accident tragique» et que son décès est intervenu, jeudi, «après plusieurs jours de coma».

La maison d'édition fondée en 1949 par Michèle Schortgen sera désormais dirigée par la veuve de Manuel Schortgen, Lena Schortgen. Manuel Schortgen occupait ses fonctions depuis 2003.

(L'essentiel)