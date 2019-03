Les seniors au volant, pas si dangereux que ça

Certains voudraient leur suspendre le droit de conduire à partir d'un certain âge, d'autres veulent renforcer le suivi médical et des aptitudes à prendre le volant. Au Luxembourg, «des dispositions spécifiques» sont déjà en vigueur concernant les conducteurs de 60 ans et plus.

La durée de validité du permis de conduire passe de dix à cinq ans après l'âge de 70 ans. Et il n'est plus valable que deux ans à partir de l'âge de 80 ans. «Toute personne au-delà de 60 ans doit joindre un certificat médical, de moins de trois mois, à sa demande de renouvellement», précise même la police grand-ducale. Un examen médical qui veille aux aptitudes «physiques et mentales» du conducteur.

Moins impliqués dans les accidents graves et mortels

Selon l’article 2 du Code de la Route, cette demande de renouvellement du permis de conduire peut être refusée, «notamment si l’intéressé(e) souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire», développe Lydie Cruchten, de la Sécurité Routière.

Si le nombre de refus de permis de conduire accordé à une personne âgée n'est pas communiqué, il est important de préciser qu'en 2017 (derniers chiffres rendus publics), sur 24 conducteurs présumés responsables d'accidents mortels sur les routes du pays, aucun n'avait plus de 55 ans.

Et ils étaient quatorze conducteurs de plus de 65 ans à être présumés responsables d'accidents graves, sur plus de 200 conducteurs impliqués. Selon les données du Statec, les 25-44 ans ont été responsables d'une grande partie des accidents mortels et graves en 2017.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)