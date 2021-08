Vers une fourrière provisoire pour le sud du pays?

L'absence de fourrière pour le sud du Luxembourg crée une situation délicate pour le paysage urbain. Ainsi, «une quarantaine» de véhicules sont désormais immobilisés (à l'aide d'un sabot) par la police sur un parking, dans la rue Barbourg, à Esch, faute de places. Pire, certaines sont dégradées, avec des vitres cassées ou des pneus crevés.

La mise à la fourrière, combien ça coûte?



Il faut débourser environ 250 euros pour pouvoir récupérer sa voiture à la fourrière. À noter que le délai de mise à la fourrière d'un véhicule a été ramené de 8 jours à 24 heures, sur les autoroutes et les routes nationales hors agglomérations.

Pour mémoire, la précédente fourrière située à Esch avait fermé ses portes le 14 août 2020, pour «des questions de sécurité». Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics travaille désormais à la mise en place d'une solution provisoire sur le Crassier Terre Rouges, indique le Tageblatt, en attendant la construction d'une fourrière sur le site de Raemerich. Il a demandé aux Ponts et Chaussées si cette option était envisageable. En cas de réponse positive, un délai de seize mois serait nécessaire pour concrétiser le projet, notamment pour lancer l'appel d'offres et réaliser les travaux. Soit une échéance fixée à début 2023.

Pas de place dans les autres fourrières

Mais la commune d'Esch-sur-Alzette ne veut pas attendre si longtemps. Le bourgmestre Georges Mischo a visité ce jeudi 29 juillet le Crassier Terres Rouges, mais aussi deux autres sites potentiels: Esch-Schifflange (ex-ArcelorMittal) et derrière le Wicki Beach à Esch. «Les deux premiers sites, d'une superficie de 20 ares chacun environ, semblent les plus adaptés pour accueillir une fourrière provisoire, explique Georges Mischo à L'essentiel. Une fourrière derrière le Wicki Beach pourrait ainsi provoquer du dérangement». Le bourgmestre précise que ses services ont contacté les propriétaires des deux sites, à savoir Agora et ArcelorMittal, dans l'objectif d'avoir une réponse d'ici la rentrée de septembre.

Pour rappel, il existe actuellement deux fourrières au Luxembourg, au Findel (à 200 mètres du siège de la police nationale) et à Colmar-Berg. «Cette offre est trop faible pour répondre aux besoins actuels des deux régions, expliquait récemment Henri Kox, le ministre de la Sécurité intérieure. Le besoin de placement de la Direction régionale du Sud-Ouest dépasse donc largement les capacités disponibles». À ce titre, la police note que la fourrière de Colmar-Berg stockait la semaine dernière 224 véhicules, alors qu'elle ne dispose que d'une capacité de 220 places. En ce qui concerne celle du Findel, elle accueille pour le moment 141 véhicules, sur une capacité de 159. Un agrandissement à court terme de la fourrière du Findel, une propriété de l'État gérée par la police, n'est «pas envisageable», indiquait le ministre.

