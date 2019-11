Les victimes de traite d'êtres humains en hausse

«Une victime de traite d'êtres humains, cela peut-être une femme venue d'un pays tiers forcée de se prostituer pour payer ceux qui l'ont amenée au Luxembourg. Un homme dont on a pris les papiers qui vit et dort dans le restaurant où on l'oblige à travailler..., illustre Gilbert Pregno, président de la Commission consultative des droits de l'homme du Grand-Duché de Luxembourg (CCDH). Ce sont des situations très violentes. Les auteurs ont souvent un coup d'avance sur la police. Et les victimes font preuve de beaucoup de courage pour s'exprimer».

En 2017 et 2018, 31 victimes ont été dénombrées, selon le rapport de la CCDH sur la traite des êtres humains au Luxembourg, présenté ce mercredi. Soit un chiffre en hausse. Entre 2010 et 2016, 79 victimes avaient ainsi été dénombrées. Les ressortissants de l'Union européenne sont au nombre de 7, et 24 victimes viennent de pays tiers.

Un appel à des peines plus dissuasives

Une majorité de victimes (17) sont exploitées dans le monde du travail. Les secteurs les plus à risque ont été la construction, suivie du travail domestique et de la restauration. La CCDH mentionne également des victimes dans l'affaire d'une société de transport mais sans les chiffrer, faute d'informations supplémentaires. Par ailleurs, onze victimes le sont d'exploitation sexuelle, une de mendicité forcée, une a été obligée à commettre des crimes ou délits et une est un enfant vendu à une famille d'adoption. Aucune victime de trafic d'organes n'a été dénombrée.

La CCDH salue les efforts consentis dans la lutte contre la traite depuis le dernier rapport. Mais elle plaide pour un travail renforcé sur le plan des statistiques. «Les chiffres dont nous disposons ne représente qu'une infime partie de la réalité», déplore Gilbert Pregno. La Commission souhaite également la mise en place de peines plus dissuasives. «Jamais un restaurant n'a été condamné à fermer, s'offusque le président de cet organe consultatif du gouvernement. Sur 34 auteurs présumés en deux ans, seules 18 peines de prison ont été prononcées, dont la quasi-totalité avec sursis. Et cela ne concerne quasi exclusivement que l'exploitation sexuelle».

(Séverine Goffin/ L'essentiel)