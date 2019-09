Un problème technique affecte les passagers

Luxair a subi ce jeudi midi des problèmes techniques sur son site Internet. Les passagers ne pouvaient ainsi plus effectuer d'enregistrements en ligne. «Ces problèmes ont depuis été résolus, mais des retards sont à prévoir pour les enregistrements sur place et les départs», indique Joe Schroeder, le porte-parole de Luxair.

La compagnie et lux-Aiport invitent les passagers à consulter leurs sites Internet respectifs pour avoir plus d'informations sur leurs vols.

The situation at Luxembourg airport has been solved and the operations are back to normal. Some flights might still be affected. We recommend our clients to check their flight information on https://t.co/LSFM46KmjF or by phone +352 2456-1. — Luxair Luxembourg Airlines (@LuxairAirlines) September 12, 2019

The technical problems are solved. We are now working on the backlog, some flight delays can be expected. Please check our website for more information concerning flight status. Thank you. https://t.co/TMW5LiEcmR — Luxembourg Airport (@luxairport) September 12, 2019

#info Technical problems at @luxairport

Technical problems are affecting operations at Luxembourg airport and on our websites at the moment. Specialists are working on the situation which will soon be restored.

Luxair will keep you informed via its social media. — Luxair Luxembourg Airlines (@LuxairAirlines) September 12, 2019

Important passenger information: Due to technical problems we ask passengers to arrive on time at #luxairport. Thank you. — Luxembourg Airport (@luxairport) September 12, 2019

(L'essentiel)