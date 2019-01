Émotion à Wiltz après la mort du petit Calvin

Des marques blanches au sol réalisées par la police technique. Des traces de sang... La rue Grande-Duchesse Charlotte, dans le centre-ville de la commune de Wiltz, porte encore les stigmates du drame qui s'est déroulé mercredi. Aux alentours de 15h, un automobiliste a foncé délibérément sur un groupe de passants qui se promenaient sur le trottoir. Le conducteur a fauché son ex-femme qu'il a blessée et son enfant de 2 ans, Calvin, qui n'a pas survécu.

Les trois autres personnes, a priori deux amis de la victime (un homme et une femme) et un second enfant, ont été hospitalisées, mais leurs jours ne seraient pas en danger. «J'ai entendu un gros choc, mais j'ai réalisé que c'était grave en entendant des cris», confie à L'essentiel une dame d'une quarantaine d'années qui, en sortant de chez elle, a été confrontée à une scène insoutenable. «Le père tenait son enfant dans les bras alors que la maman hurlait. J'ai tout de suite amené des couvertures pour le petit qui était déjà mourant», dit-elle, les yeux embués de larmes.

Dans les cafés alentour, tous ne parlent que de ce terrible après-midi. Chacun essaie de comprendre. «Comment peut-on commettre un tel acte?», commentent trois hommes accoudés au comptoir. « Je pense à la maman qui a assisté en direct à la mort de son enfant. C'est atroce», ajoute un autre. D'après les informations recueillies par L'essentiel, le conducteur, un Luxembourgeois de 47 ans, était divorcé et la garde du petit serait à l'origine des tensions entre les parents.

(Ana Martins et Gaël Padiou/L'essentiel)