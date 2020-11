Un peu d'amertume pour la fermeture des restos

«C’est reparti pour trois semaines d'apéro zoom», commentait mercredi soir, avec un peu d'amertume, Astrid, 26 ans, attablée au bar-restaurant Hitch avec trois de ses amies. Ils étaient nombreux à profiter de la dernière soirée d'ouverture des bars et restaurants due au durcissement des mesures anti-Covid-19.

«On affiche complet ce [NDLR: mercredi] soir, commente Vanessa directrice du restaurant Grand Café. On est reconnaissant à nos clients habituels d'avoir été là pour nous». «On sentait un peu venir la fermeture notent Sarah, 25 ans, Edouard, 24, et Wesley, 27, attablé au Steiler. Alors on est quand même sortis un peu plus que d'habitude ces derniers temps. Mais toujours dans le respect des règles Covid, précisent-ils. On invitera des gens chez nous mais pas trop. Ce serait bien que les bars puissent rouvrir vite et que le coronavirus recule assez pour profiter de Noël et Nouvel an».

«J'aime sortir, c'est compliqué, mais on comprend tout à fait», estime Kevin 21 ans, dont les amis se sont répartis sur deux tables de quatre au restaurant QoSQo. Certains établissements avaient fait des actions spéciales pour la dernière soirée, comme au Rocas où un DJ opérait. «J'espère surtout qu'on pourra finir les fûts entamés et qu'on pourra revoir tout le monde le 15 décembre», sourit David le propriétaire.

(Séverine Goffin/L'essentiel)