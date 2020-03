«"On en a vu d'autres" disent les personnes âgées»

En pleine épidémie de coronavirus au Luxembourg, tous les regards se portent sur les maisons de retraite. Même si les jeunes ne sont pas épargnés par la maladie, les personnes âgées constituent incontestablement la population la plus à risque, particulièrement lorsque ces dernières sont également atteintes d'autres pathologies. La ministre la Santé Paulette Lenert a ainsi expliqué que 5 des 15 personnes décédées au Luxembourg résidaient dans une maison de soins.

«Ce sont des endroits où résident des personnes vulnérables. Plusieurs cas positifs ont été répertoriés. C'est un fait», a expliqué la ministre. En première ligne dans ce combat contre le coronavirus, le groupe Servior a joué la carte de la transparence avec L'essentiel: «Jeudi, nous avions officiellement six cas, neuf qui attendaient leur résultat, une personne chez qui le coronavirus a accéléré le décès et 120 personnes en quarantaine», a expliqué Nathalie Hanck, porte-parole du groupe.

« Toutes les personnes qui rentrent de l'hôpital sont placées en quarantaine »

Face à cette situation inédite, les CIPA (Centre intégré pour personnes âgées) comme Servior ont donc pris des mesures exceptionnelles. «Toutes les pensionnaires qui rentrent de l'hôpital sont placés en quarantaine, les personnes qui présentent des symptômes sont systématiquement testées et les visites externes ont été suspendues depuis que le gouvernement l'a exigé».

Avant même qu'un premier cas de coronavirus soit identifié au Luxembourg, Servior avait déjà anticipé la crise avec une entrée filtrée et une campagne de sensibilisation et d'affichage. Des questions-réponses ont également mises en place sur le site. «Les précautions sont suivies à la lettre» afin de protéger les 1 637 résidents.

« Une situation moins préoccupante qu'à l'étranger »

Pour cela, le groupe peut s'appuyer sur «un personnel qualifié et bien formé, qui connaît parfaitement les procédures». Très au fait de leur vulnérabilité, les pensionnaires ont été «bien sensibilisés», explique Nathalie Hanck. «Ils comprennent bien la situation et font preuve de beaucoup d'empathie pour le personnel. Globalement, ils n'ont pas peur. "On en a vu d'autres", disent certains».

Forcément, l'absence des familles et amis qui ne peuvent plus leur rendre visite pèse parfois sur le moral. D'où l'importance des nouvelles technologies: «Les personnes âgées découvrent Facebook, Skype, les tablettes, ce qui leur procure un certain enthousiasme».

Une touche de positivité dans une période assez morose. Dans ce registre, la ministre Paulette Lenert a également voulu rassurer sur la situation des maisons de soins «bien moins préoccupante qu'à l'étranger»: «Tout est géré, et le personnel sait comment réagir en cas de contamination».

(Thomas Holzer/L'essentiel)