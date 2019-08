Félix Braz est toujours en soins intensifs

Félix Braz est toujours hospitalisé en soins intensifs en Belgique, a indiqué mardi, en début d'après-midi, le gouvernement luxembourgeois, dans un court communiqué. Le ministre de la Justice et vice-Premier ministre avait été victime d'un malaise cardiaque en fin de semaine dernière, alors qu'il se trouvait en Belgique.

Mais son état de santé semble demeurer préoccupant. «L'établissement d'un diagnostic médical précis nécessite des examens complémentaires», précise le gouvernement. En attendant de savoir quand et si Félix Braz pourra reprendre ses fonctions, son collègue de Déi Gréng, François Bausch, déjà ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de la Sécurité intérieure et de la Défense, prendra en charge «les affaires courantes du ministère de la Justice».

Le gouvernement dit aussi qu'il «ne peut pas communiquer plus de détails» sur la situation et met en avant le respect de «la vie privée du ministre et de sa famille».

(jw/L'essentiel)