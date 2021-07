L'État retrouve sa tirelire d'avant la crise

Lors des six premiers mois de l'année, l'État a encaissé 11 milliards d'euros de recettes, soit 24,8% de plus qu'au premier semestre 2020, fortement marqué par la crise. Par rapport à 2019, la hausse est de 10%, «ce qui signifie que le Luxembourg est parvenu à renouer avec le rythme de croissance des recettes de l'avant-crise», selon le ministre des Finances Pierre Gramegna, cité dans un communiqué publié vendredi après-midi par le ministère. Il estime que les chiffres «confirment la normalisation de la vie économique au Luxembourg».

Et la dette?



Au 30 juin, la dette publique s'élève à 17,9 milliards d'euros, soit 25,9% du PIB, en baisse par rapport aux mois précédents. 443 millions d'euros ont été remboursés plus vite que prévu et la prévision de croissance a été relevée de 4% à 6%, faisant gonfler le PIB prévu pour 2021.

Dans le détail, les Contributions directes ont perçu 5,2 milliards d'euros de janvier à juin (+18,9% par rapport à 2020 et +6,5% par rapport à 2019). Une évolution surtout liée au marché du travail, qui se tient bien et permet une progression importante des recettes sur l'impôt sur les salaires. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a, elle, ramassé 3,3 milliards d'euros, 35,9% de plus qu'au premier semestre 2020 et 21,5% de plus qu'en 2019, signe de la «forte relance de la consommation», selon le ministère. En clair: après des mois de confinement et de fermetures, nous nous sommes lâchés dans les magasins, bars, restaurants...

Beaucoup moins de carburant vendu

Du côté des douanes et accises, les recettes s'élèvent à 852 millions d'euros, +18,7% par rapport à 2020, à peu près au niveau de 2019. Les ventes de carburants ont fortement baissé (-22% pour le gasoil, -18% pour l'essence). Les recettes de l'État évoluent donc dans le bon sens. Mais la prudence reste de mise car «les dépenses liées à la crise, bien que décroissantes, restent conséquentes», explique Pierre Gramegna, qui évoque la «politique de soutien et de relance en faveur de l'économie».

Ainsi, au premier semestre, l'État a dépensé 10,9 milliards d'euros, 54% du budget de l'année. C'est 4,5% de moins qu'en 2020, certaines aides étant désormais moins utilisées, mais 16% de plus qu'au premier semestre 2019, avant la pandémie. Et, même si ça va mieux, «des dépenses substantielles sont encore prévues pour accompagner les entreprises sur le chemin de la relance et continuer à investir dans nos infrastructures», souligne le ministre des Finances, qui veut rester prudent. «Face à la montée de nouveaux variants du virus, l'ampleur de la relance reste incertaine».

(jw/L'essentiel)