43% de cas en plus sans le Large Scale Testing

Lancé en mai dernier au Luxembourg, le Large Scale Testing (LST) a été précieux selon une étude menée lors de la première phase (27 mai 15 septembre) et publiée par «The Lancet». D'après les modélisations du groupe de chercheurs (Uni, LIH, Research Luxembourg), il y aurait eu 42,9% de cas de Covid en plus (environ 5 000 contaminations supplémentaires) sans ce dépistage massif auxquels ont pris part 49% des résidents et 22% des frontaliers. Il aurait permis d'identifier 26% des cas décelés sur la période.

L'étude confirme «que les porteurs asymptomatiques (quatre fois plus nombreux) infectent en moyenne le même nombre de personnes que les symptomatiques». Outre des différences régionales, les secteurs des services, de l’hôtellerie ou de la construction ont connu plus d'infections.

Une participation totale au dépistage (100%) aurait encore réduit les cas de 39,7%, soit d'environ 5 000. Des invitations ciblées et récurrentes permettent d'augmenter le taux de participation, ajoutent les auteurs de l'étude qui concluent également que «le dépistage de masse permet de supprimer la dynamique épidémique. Un seuil de 150 cas positifs pour 100 000 par semaine devrait déclencher le test de groupes entiers».

Implementation of phase 1 (27 May – 15 Sept 2020) of #LargeScaleTesting in #Luxembourg coincided with an early summer epidemic wave allowing detailed assessment of its impact.

— Paul Wilmes (@MicroSysEco) February 27, 2021

Over-representation was observed in the services, hospitality and construction sectors alongside regional differences. Also #socioeconomic dimension to infections.

— Paul Wilmes (@MicroSysEco) February 27, 2021

(L'essentiel/ Nicolas Martin)