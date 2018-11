Les transports gratuits, le cannabis légalisé

«C’est un programme ambitieux et moderne». Voilà comment Xavier Bettel, formateur et sans doute futur Premier ministre, a qualifié jeudi les contours des priorités qui devraient animer le gouvernement d’ici 2023. Confirmant l’accord de coalition trouvé entre DP, LSAP et Déi Gréng, après quelques semaines de négociations «constructives», Xavier Bettel parle d’une politique de «réduction des inégalités».

La probable future composition du gouvernement:



Xavier Bettel: Premier ministre et ministre des Médias, de la Communication et de la Digitalisation



Étienne Schneider: vice-Premier ministre et ministre de l'Économie



Felix Braz: vice-Premier ministre et ministre de la Justice



Claude Meisch: ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Corinne Cahen: ministre de la Famille



Lex Delles: ministre du Tourisme et des Classes moyennes



Pierre Gramegna: ministre des Finances



Marc Hansen: ministre de la Fonction publique



Romain Schneider: ministre de l'Agriculture



Dan Kersch: ministre du Travail et ministre des Sports



Taina Bofferding: ministre de l'Intérieur



Paulette Lenert: ministre de la Santé et des Affaires sociales



Jean Asselborn: ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration



François Bausch: ministre des Transports, de la Défense et de la Sécurité intérieure



Sam Tanson: ministre du Logement et de la Culture



Carole Dieschbourg: ministre de l'Environnement et du Climat



Claude Turmes: ministre du Développement durable, de l'Énergie et du Développement durable.





Le salaire minimum augmentera bien de 100 euros au 1er janvier, «ou rétroactivement selon le timing d’adoption du texte». Les transports en commun, comme l’accès aux maisons relais et à l’enseignement musical pour les enfants, seront gratuits. Les salariés bénéficieront également d’un 26e jour de congé, auquel s’ajoutera un jour férié, le 9 mai. «C’est à la législation de s’adapter à l’évolution de la société», glisse Xavier Bettel, dont le programme doit permettre «une économie qui fonctionne».

Cannabis récréatif

«C’est un programme très complet qui pense aux gens», résume pour sa part Corinne Cahen, chef de délégation DP. «Il est encore plus ambitieux qu’il y a cinq ans», ajoute-t-elle. Les PME bénéficieront d’abattements fiscaux, le taux d’affichage sera baissé de 1% pour toutes les entreprises. Un nouveau ministère de la digitalisation, pour favoriser la «simplification administrative», va également être créé. Autre point, le cannabis récréatif sera légalisé, sous certaines conditions.

Autant de priorités qui ont fait «compromis». Reste à faire valider cet accord par les partis, mardi prochain. Si tout va bien, le futur gouvernement (dont la composition n’a pas été évoquée jeudi), devrait être assermenté mercredi.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)