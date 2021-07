La famille grand-​​ducale ouvre ses albums photos

La famille grand-ducale comme vous ne l'avez jamais vue: c'est la mission du service Patrimoine de la Cour grand-ducale qui a lancé - sur ses réseaux sociaux - une grande série estivale qui distille des photos des albums de la famille grand-ducale.

La première série était consacrée à la Grande-Duchesse Charlotte qui aurait eu 125 ans, le 9 juillet dernier. La deuxième était dédiée à son fils, le Grand-Duc Jean, qui aurait soufflé ses 100 bougies cette année. La cour rend hommage ce vendredi à sa sœur, de deux ans sa cadette, la princesse Elisabeth, qui nous a quittés il y a 10 ans, le 22 novembre 2011.

Elisabeth s'est mariée en 1955 à l'Autrichien François-Ferdinand de Hohenbergau, petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, assassiné lors de l'attentat de Sarajevo en 1914. Ils auront deux filles Anita (1958) et Sophie (1960) et se sépareront au milieu des années 60. Elle rentrera au Grand-Duché à la mort de son mari en 1977 et finira ses jours auprès de son frère, au château de Fischbach.

(L'essentiel)