Nouvelle annonce de neige pour vendredi matin

Une première alerte à la neige avait été émise mardi et mercredi sur le pays. Finalement, les flocons ont volé par endroits seulement, et en particulier dans le nord. Mais l'offensive de l'hiver va bien finir par arriver et un nouvel appel à la vigilance est en vigueur pour vendredi matin.

MeteoLux prévoit en effet de la neige «pour tout le pays» avec, comme en début de semaine, «un à deux centimètres possibles» localement entre 5h et midi, vendredi. Ces chutes de neige seront «faibles» et se transformeront en pluie au fur et à mesure de la journée. De la pluie qui persistera durant le week-end avec des températures positives.

Reste que pour vendredi matin, et alors qu'il pourrait faire jusqu'à -3 degrés, les piétons et automobilistes devront notamment faire très attention.

(nc/L'essentiel)