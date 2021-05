«Il faudra s’adapter à de nouvelles réalités»

C’est un jeune ministre né en novembre 1984 qui nous le dit: «Si j’ai bien appris une seule chose de cette crise», affirme Lex Delles, ministre des Classes moyennes, «c’est d’avancer mois après mois. Il y a un an, par exemple, personne n’avait pensé aux variants. Il y a huit mois, personne n’imaginait que le vaccin face au Covid puisse arriver aussi rapidement. Beaucoup de facteurs changent tous les jours et toutes les semaines. Faire des annonces par rapport à l’automne, c’est difficile...».

Dans ces conditions, n’est-il pas venu le temps de se projeter dans un tout autre monde et d’enterrer nos souvenirs du monde d’avant, avant que le Covid-19 ne vienne tout chambouler dans nos vies? «Il y a des leçons à tirer», se veut pragmatique,Tom Oberweis, président de la Chambre des métiers. «C’est mon avis personnel, j’ai l’impression que je ne continuerai pas comme avant. Il y a des choses que je voudrais faire autrement. Est-ce que c’était bon, avant? Il faut analyser tout ça. Que peut-on faire à l’avenir pour éviter de tomber dans un piège? Il faudra réfléchir à tout ça et voir ce que l’on peut améliorer».

« S'organiser pour être des acteurs du futur »

Et Lex Delles de poursuivre: «il y aura de nouvelles réalités », avance-t-il. « Un boulanger, par exemple, qui se trouvait à un endroit avec de nombreux bureaux va être impacté par l’augmentation du télétravail, c’est certain. La consommation va changer et elle va s’adapter aux nouvelles réalités. Il y aura également la digitalisation qui va jouer un rôle important. Les entreprises vont devoir s’adapter à de nouvelles réalités, c’est clair ».

«Il faut se projeter plus loin et au-delà du court terme avec la sortie de la pandémie», conclut Tom Wirion, directeur général à la Chambre des Métiers. «Pour se projeter, il faudra deux choses: tirer les leçons du passé, pour que la prochaine fois, on soit mieux préparé et deuxièmement, oui, tout ce qui est «green» et «transition énergétique», «digitalisation », c’est quand même des sujets qui seront encore plus importants qu’avant à l’avenir. Là, il faut que le cadre de la politique soit approprié et il faut aussi que les entreprises s’organisent pour pouvoir être des acteurs du futur».

(Frédéric Lambert / L’essentiel )