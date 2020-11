Une mesure spectaculaire? «Peu probable»

La situation sanitaire reste délicate au Luxembourg, à cause du Covid-19, avec des morts chaque jour et un nombre élevé de patients hospitalisés en soins intensifs. Dix décès ont encore été à déplorer lundi. Xavier Bettel (DP), Premier ministre, et Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, dont les services analysent la situation en permanence, ont convoqué la presse mardi midi, à l’issue d’un Conseil de gouvernement extraordinaire. Officiellement, il s’agit de «faire le point sur la situation face à la Covid-19».

Le Luxembourg restera-t-il l’un des seuls pays d’Europe à échapper au reconfinement? Des mesures plus strictes vont-elles être prises? «Les membres du gouvernement vont plutôt discuter du processus législatif, pour évaluer les différentes possibilités», d’après une source proche du dossier, qui estime «peu probable» qu’une mesure spectaculaire soit annoncée mardi. De son côté, le ministère de la Santé, interrogé par L’essentiel, ne s’est pas avancé sur le sujet.

Si l’objectif est de maintenir le couvre-feu, le gouvernement doit «agir rapidement, car il n’est pour l’instant applicable que jusqu’au 30 novembre», rappelle une autre source. L’exécutif «travaille depuis deux semaines sur des mesures à appliquer si la situation n’est pas contenue. Or, c’est mitigé: l’explosion redoutée n’a pas eu lieu, mais le nombre de cas et d’hospitalisations reste élevé». Avant d’indiquer que les ministres devraient «appeler à la vigilance et brandir un arsenal de mesures, à appliquer seulement si la situation s’aggrave». Cet interlocuteur ne s’attend à «aucune révolution: ni nouvel état de crise, ni nouveau confinement».

(jg/L'essentiel)