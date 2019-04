Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Solidarité La Dream Team s'engage une dernière fois contre le cancer

La Dream Team compte tout donner lors de sa dixième mais aussi dernière participation au Télévie, ce samedi. À cette occasion, 50 anciennes gloires du sport luxembourgeois vont parcourir les routes du pays. Leur bus va circuler entre les centres de dons du Télévie 2019. Ils se rendront à Kiischpelt, Mersch, Junglinster et Schifflange, où il disputeront respectivement des matches de football, basket, volley et handball. De l’animation musicale et des stands de nourriture destinés au public seront sur place.

La coach Emilia Oliveira au micro «L'essentiel Radio» d'Ana Martins:

Festival Out Of The Crowd: en quête de découvertes

Après avoir fêté l’an dernier sa 15e édition, Out Of The Crowd reprend ses quartiers, ce samedi à la KuFa, à Esch-sur-Alzette, à partir de 16h. Le festival luxembourgeois propose à nouveau aux fans d’indie, de rock et d’électro une programmation remarquable. Emmené par Geoff Barrow du groupe Portishead, le krautrock de Beak sera à l’honneur de cette édition 2019, tout comme les Américains Built To Spill. Le post-punk de Peter Kernel et de The Murder Capital, ainsi que Jaye Jayle, Lysistrata, Town Portal, Klein Music, Say Sue Me, Dammit I’m Mad et The Choppy Bumpy Peaches compléteront l’affiche.

La présentation du festival en vidéo:

Festival Des heures pour danser la kizomba

Les amateurs de kizomba auront la possibilité de danser pendant plus de 60 heures ce week-end. L’association KZL organise ainsi le Luxembourg International Kizomba Festival à Luxexpo The Box et à l’hôtel Hilton jusqu’à lundi. «La kizomba, c’est le "tango africain", c’est une danse en couple, qui s’est développée au départ dans les milieux lusophones. C’est sensuel et addictif», explique Aimé Anonh, président de l'association. Les tickets peuvent être achetés à l'entrée. 2 000 visiteurs sont attendus.

Comment danser la kizomba:

Salon Les fondus de baskets à la fête

Yeezys, Boost, Supreme, Stan Smith, Jordans… les fans de baskets à l’affût des nouveautés et les collectionneurs invétérés seront à la fête ce dimanche lors de la Sneakermess à Luxexpo The Box, à Luxembourg. Les exposants installeront des centaines de tables croulant sous les baskets, tee-shirts, casquettes…

Marché Du choix pour les amateurs de vin

Les amateurs de vin auront de quoi se satisfaire ce week-end. Les vignerons luxembourgeois organiseront le 89e Marché des vins à Grevenmacher. Et la Citadelle à Rodemack ouvrira ses portes pour la 22e édition du Marché aux vins des plus beaux villages de France.

Concert À la découverte de Cheak!, nouveau groupe luxembourgeois

Quatre musiciens luxembourgeois, Loup Schwartz (Another From Above), David Marx (Austinn), Denis Schumacher (District 7, Edsun) et Kevin Heinen (Deep Dive Culture, Grund Club) joignent leurs forces pour former Cheak! Ce nouveau combo indie-pop présentera ce vendredi au Rockhal Floor, à Esch-Belval, «Bad Habits», son premier EP. Il jouera aussi «Lovers Lane», un premier single déjà dévoilé.

«Lovers Lane» de Cheak!:

Musée Un marché au Mudam

Samedi et dimanche, de 10h à 18h, les créateurs tiendront leur marché au Mudam, à Luxembourg. Céramiques, textile, illustrations, bijoux… seront à trouver.

Concert Le piano envoûtant de Hania Rani

À travers son premier album solo au piano intitulé «Esja», Hania Rani compose toute une série de belles vignettes mélodiques inspirées des villes qu’elle a traversées. La pianiste et compositrice le présentera dimanche soir aux Rotondes, à Luxembourg. Entre Varsovie et Berlin, l’artiste a écrit de la musique pour cordes, piano, voix et machines.

«Glass» d'Hania Rani:

Salon L'art contemporain à l'honneur

Les amateurs d’art contemporain trouveront les dernières tendances de la création européenne lors du salon art3f ce vendredi, de 16h à 23 h, et samedi et dimanche, de 10h à 19 h, à Luxexpo The Box.

Sortie club Des stars du kuduro aux platines

De «Esfrega Esfrega» à «Happy Day», les collaborations de Deejay Telio et Deedz B font un carton. Les deux stars kuduro et kizomba débarquent aux platines ce samedi soir (23h) au Lenox Club, à Luxembourg.

«Happy Day» de Deejay Telio et Deedz B:

Fête La Kermesse s'installe à Differdange

La kermesse sera de retour sur le parking Centre-Ville (ancien contournement à Differdange), de ce vendredi au dimanche 12 mai. Elle sera ouverte tous les jours, de 15h à 22h.

Sortie club Une pointure techno à The Room

Signé sur des labels de renom comme Intec ou Suara, le Canadien D-Unity a su imposer sa touche techno-tribal un peu partout sur la planète. Il se produit ce vendredi soir (23h) à The Room, à Luxembourg.

«Look at me» de D-Unity et Juli Aristy (Original Mix):

(L'essentiel)