Sans surprise, dispositif de police renforcé ce soir

Après les images plutôt inquiétantes de foule vues ce week-end, notamment sur les terrasses de la capitale, la police annonce sans surprise qu'elle renforce son dispositif pour la soirée de lundi, veille de fête nationale. Car même si les festivités habituelles pour l'événement n'auront pas lieu, coronavirus oblige, la crainte est grande de voir affluer (trop) nombreux les clients aux mêmes endroits, ensemble.

Des patrouilles s'assureront que la limitation des regroupements est respectée, comme les mesures de protection imposées aux bars et restaurants dans ce contexte. «Les mesures restent d'application», prévient la police, même si le déconfinement est largement enclenché au Luxembourg.

Fêtes privées, bagarres... attention

Tous les établissements auront aussi, «sans dérogation possible», obligation de fermer leurs portes à minuit. Des contraventions seront distribuées à ceux qui ne respectent pas cette réglementation. Voilà pour le côté face, car la police ajoute qu'elle scrutera aussi l'organisation de fêtes privées illégales.

Et plus largement, les forces de l'ordre seront déployées dans les rues pour éviter tout débordement. Les violentes bagarres de ces derniers jours, à travers le pays, tendent à renforcer la vigilance sur fond d'alcool. «La veille de la fête nationale compte traditionnellement parmi les nuits les plus animées» pour les policiers au Luxembourg.

(nc/L'essentiel)