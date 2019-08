Jean Asselborn arrivé au sommet du Mont Ventoux

Mission accomplie pour Jean Asselborn. Le 27 juillet, il s'était donné pour défi «de risquer un trajet assez inédit en direction du Mont Ventoux» avec son vélo. Le ministre des Affaires étrangères, amoureux du Tour de France, souhaitait notamment vérifier «son état physique et psychologique» après sa chute et son hospitalisation, début juin.

Hier, l'aventure s'est donc très bien terminée pour Jean Asselborn, 70 ans, qui a publié des photos de lui au sommet du mythique col, à plus de 1 910 m, accompagnées d'un «C'est fait». Il a aussi ajouté ensuite un dialogue métaphorique «entre la machine et le machiniste» sur cette ascension. «Le vélo étant une machine pour créer du mouvement, néanmoins sans machiniste cette machine reste carrément inerte. Après avoir rédigé à maintes reprises un rapport classique sur le trajet qui monte vers le Ventoux et redescend à Saint-Saturnin, j’essaye de m’y mettre de façon inconventionnelle en créant un dialogue entre la machine et le machiniste» a-t-il expliqué en préambule.

Passionné de bicyclette, le ministre des Affaires étrangères a déjà bouclé des tours de France en 2015, 2016, 2017 et 2018. Hospitalisé en soins intensifs début juin à la suite d'une chute lors d'une randonnée à Majorque, Jean Asselborn avait été rapatrié au Grand-Duché pour être hospitalisé au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Son cabinet avait alors annoncé la suspension de toutes ses activités officielles jusqu'au 16 juin, mais deux jours plus tard, M. Asselborn - qui est aussi ministre de l'Immigration et de l'Asile - recevait dans sa chambre d'hôpital le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, pour un entretien bilatéral.

