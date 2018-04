Un petit verre de sève de bouleau?

Patrice Cordebar s’est lancé dans une activité qui n’avait encore jamais été développée dans les forêts luxembourgeoises, la récolte artisanale de sève de bouleau. Ce Lorrain de 60 ans, naturalisé luxembourgeois, s’est vu prêter une parcelle dans les forêts du Grünewald pour ce projet-pilote.

La première récolte a débuté il y a deux semaines et durera près d’un mois. «Après avoir exercé plusieurs métiers, j’ai créé l’entreprise BelSeva en 2012. J’avais récupéré des terrains d’arrière-grands-parents en Meuse et un ami m’a conseillé d’y planter des bouleaux», expose l’exploitant.

Partenariat avec Luxlait

Avec 15 000 à 20 000 litres vendus par an de ce liquide reconnu pour ses bienfaits sur la santé, Patrice Cordebar n’arrive pas encore à dégager un salaire. L’ouverture sur le Luxembourg permettra d’explorer un nouveau marché. «Pour cette première année, on ne vendra que de la sève fraîche, chez Naturata. On verra l’an prochain si l’on peut passer en bouteilles pour des cures de 4 litres, comme on le fait en France», complète-t-il.

Pour cela, Patrice Cordebar pense nouer un partenariat avec Luxlait pour l’embouteillage en Tetra Pak et discute d’une distribution au Domaine thermal de Mondorf-les-Bains. Pour l’Administration de la nature et des forêts, qui a prêté la parcelle, il s’agit de «faire comprendre qu’il faut gérer les forêts pour qu’elles puissent fournir des services et fonctions qui leur sont propres, et diverses», souligne son directeur, Frank Wolter.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)