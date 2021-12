«Une forte envie de partir pour les Luxembourgeois»

«Les Luxembourgeois ont envie de soleil pour terminer cette année 2021», constate Fernand Heinisch, président de l’Union luxembourgeoise des agences de voyages (ULAV). «Les destinations qui montent en force sont le Cap-Vert et Dubaï», souligne-t-il.

«L’Égypte et les destinations espagnoles comme les îles Canaries et la Costa del Sol sont aussi très prisées», note Marc Scarpellini, directeur de l’agence We love to travel à Bertrange. «L’Espagne reste la destination la plus populaire cet hiver», confirme-t-on chez Luxair et LuxairTours, en grande partie car «les règles d’entrée imposées sont assez simples. En temps de Covid, c’est ce qui va jouer», détaille la compagnie aérienne et sa division de tourisme.

«Réservations en dernière minute»

«Pour des questions de confort et de sécurité, les clients tendent à réserver plutôt en dernière minute», constatent également l’ULAV et Luxair. Pour les voyagistes, la situation s’est nettement améliorée par rapport à 2020, mais on continue a observer une baisse de 45 à 50% des réservations sur l’année dans le voyage de loisirs par rapport à une année normale», estime Fernand Heinisch.

«On sent clairement que les Luxembourgeois ont envie de partir, ils en ont marre d’être ici et veulent voyager. Les tracasseries administratives, tests, passe sanitaire, «2G»... ne constituent pas vraiment un obstacle, car ils commencent à en avoir l’habitude», confirme Marc Scarpellini.

(Jean-François Colin et Séverine Goffin/L'essentiel)