Notre série d'été... le cidre Ramborn

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce vendredi, on vous propose un petit voyage au bord de la Sûre, pour une dégustation des cidres Ramborn, à Born.

Notre journaliste, Jean-François Servais, a eu l’occasion de visiter la ferme où le cidre sera produit à la fin de l’été. La découverte est intéressante et l’histoire est riche en anecdotes. Considéré comme l’un des cidres les plus réputés au monde, le cidre Ramborn est à découvrir au terme d’une visite guidée qui vous est proposée tout au long de l’année et bien évidemment pendant tout l’été.

La carte postale estivale est diffusée à 17h43 et 19h43 sur L'essentiel Radio. Vous pouvez également (ré)écouter le reportage sur les cidres Ramborn.

(Jean-François Servais/L'essentiel)