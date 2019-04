La "voix douce et puissante" de la petite Ava

« Quand j’étais petite je rêvais d’être chanteuse », Ava a 10 ans, elle vient de Luxembourg-Ville. Une voix puissante et douce à la fois d’après un des jurés de l’émission The Voice présents pour l’écouter lors de l’ "Open Mic" de Differdange. La petite fille est venue accompagnée de sa famille, ses parents, sa petite soeur mais surtout de son professeur de chant, qui l’a accompagné au piano sur scène. Toute stressée et peu bavarde, la petite est montée sur scène pour chanter deux chansons dont « Ta Reine » d’Angèle et « Crazy in love » de Beyonce. La petite Ava a plu au jury qui lui a dit qu’elle envoie une vidéo d’elle très vite. « Tu as une voix mixte, douce et puissante, il faut que tu arrives à mêler les deux » lui a conseillé Bruno Berbères, directeur artistique et de casting.

Très émue de son passage devant le jury, la petite fille de 10 ans avait les larmes aux yeux à sa sortie de scène. « Sois fière de toi, tu as bien chanté « Ta reine » lui glisse son professeur, qui lui aussi a eu son moment de gloire puisque Bruno Berbère a « voulu faire une pierre deux coups » en lui demandant de chanter également. Même si le jeune homme de 20 ans n’est pas inscrit, il a tout de même tapé dans l’oeil du jury du casting. Très humble, le professeur pense avant tout à la possible future carrière de son élève, « On va travailler ensemble, on a lui envoyer sa vidéo ce samedi » assure-t-il à la petite Ava, dont il est très fier.

(mm/fl/L'essentiel)