La grève SNCF se poursuit sur les mêmes bases

Comme mardi, la grève contre la réforme de la SNCF se poursuit ce mercredi en France. Ainsi, au niveau national, seul un TER sur 5 et un train grande distance sur 7 doivent circuler.

En Lorraine, les fréquences de trains sont identiques à la veille, comme nous l'a confirmé ce mercredi matin le service communication de la SNCF Lorraine. Seul un TER Grand Est sur dix et deux TGV de l'axe Est sur dix roulent normalement. De plus, seul un aller et retour en TGV Luxembourg-Thionville-Metz-Paris est assuré. En outre, deux allers et retours Metz-Paris sont en service. Pour ce qui est du trafic régional, 20 allers et retours entre Metz et Luxembourg sont sur les rails. Enfin, des autocars remplacent les trains entre Longwy et Rodange. Le détail des trains qui circulent est disponible sur le site Internet de la SNCF Grand Est.

Fort trafic à attendre sur la route

Dans les gares, la SNCF note qu'il n'y pas eu ce mercredi matin de fréquentation importante des usagers ou de pic particulier. «Ils ont pris connaissance des perturbations avec les outils digitaux», ajoute-t-on au sein du service communication. La grève des trains a des conséquences sur le trafic routier. À ce titre l'ACL avertit les automobilistes qu'un fort trafic est à attendre ce mercredi matin sur l'A3 et l'A4 (voir photo sur l'A4 direction Esch ci-dessous).

Pour rappel, cette grève par épisode de deux jours sur cinq doit durer jusqu'au 28 juin. Les syndicats dénoncent la suppression de l'embauche au statut à la SNCF, l'ouverture à la concurrence ou encore la transformation de la SNCF en société anonyme, prémices, selon eux, d'une future privatisation.

(L'essentiel)