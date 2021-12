«En Afrique du Sud, Omicron ne fait pas paniquer»

Denis Allard, chirurgien, Mike Frantz, organisateur de séjours touristiques, Chantal Rischard, créatrice de la fondation Ashia dédiée aux guépards. Installés en Afrique du Sud, ces trois Luxembourgeois observent l'impact du variant Omicron découvert début novembre dans leur pays d’adoption.

Et ils sont unanimes: «Ici, on ne panique pas». «Les cas augmentent, mais il y a peu de cas graves. Le tourisme souffre des décisions erratiques du monde et les volontaires qui voulaient venir aider notre projet ont dû renoncer», regrette Chantal Rischard. Mike Frantz a lui bien failli ne pas pouvoir rentrer des États-Unis où il rendait visite à son fils. «L’Afrique du Sud est punie pour ses performances scientifiques», dénonce le Rumelangeois, arrivé en 2005 avec son épouse. Il a «dû annuler tous les séjours qu'il devait organiser en décembre».

«On panique plus à l’étranger»

Parti pratiquer la chirurgie en Afrique du Sud il y a 23 ans, le Bertrangeois Denis Allard surveille les chiffres nationaux et régionaux du Covid. Il décrit «un système médical de très grande qualité, des médecins compétents souvent confrontés à des maladies dans des stades avancés, mais aussi des problèmes de gestion dans le secteur public. L’Afrique du Sud a de bons chercheurs. Le variant Beta a été découvert ici. Mais pour trouver des variants, il faut en chercher! Ce que ne font pas tous les pays. Stigmatiser l’Afrique du Sud est insensé».

Il constate toutefois que les «infections augmentent plus vite que lors des vagues précédentes, mais le fait que le monde n’autorise plus les vols, c’est de la folie». Denis Allard assure que les hôpitaux ne sont «pas surchargés. On panique plus à l’étranger. La vie ici est comme il y a deux mois. Les positifs s'isolent, les autres continuent la vie avec le masque. C'est très respecté, les gens sont résilients. Il fait chaud et on est dehors».

Le pays de 60 millions d'habitants et moins de 50% de vaccinés, hormis chez les personnes âgées, a atteint dimanche 37 000 cas en un jour, bien au-delà du record de juillet dernier (26 000). Un pic dont l'effet sur les hôpitaux se ressentira dans quelques semaines. Mais si davantage de moins de 20 ans sont concernés par les cas graves, les admissions à l’hôpital atteignaient 6 807 la semaine passée contre 14 400 en juillet. Enfin, le nombre de décès liés au Covid était de 210 au cours de la semaine dernière (contre 3 797 du 12 au 18 juillet dernier).

(Nicolas Martin/L'essentiel)