«Le chauffeur de bus a eu un geste exemplaire»

Mardi, alors qu'un homme était en flammes à proximité du Royal Hamilius, dans la capitale, un chauffeur de bus n'écoutant que son courage, est rapidement intervenu pour lui porter secours. «Il a eu un geste exemplaire, très civique, presque héroïque», a salué la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer, rappelant son intervention rapide et pleine de sang-froid à l'aide d'un extincteur.

Âgé de 31 ans, et entré au service des Autobus de la ville de Luxembourg (AVL) il y a sept ans, le chauffeur était sous le choc, mardi, mais il avait déjà repris le travail mercredi. «Il a été pris en charge par la cellule psychologique du CGDIS, et je compte le recevoir et le féliciter ce jeudi», poursuivait la bourgmestre, Lydie Polfer, qui n'était pas peu fière d'exhiber la lettre de remerciements d'une personne privée témoin des faits, évoquant «courage, sang-froid et rapidité (...) tel un héros».

Chez ses collègues, le héros du jour faisait aussi l'unanimité. «Il a réagi de façon très courageuse», témoigne l’un d’eux. «C’est un réflexe normal pour un chauffeur de bus, car nous avons le matériel nécessaire pour intervenir», indique un autre. «Il y a une notion de service public qui fait que nous avons une sorte de devoir moral d’intervenir dans ce genre de situation», ajoute un troisième. «Nous sommes tous très fiers de lui», conclut un dernier collègue.

(Thomas Holzer et Jean-François Colin/L'essentiel)